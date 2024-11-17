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Крупнейшая автомобильная корпорация США сократит около тысячи сотрудников

17 ноября 2024 10:37
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В то время как оборонные бюджеты кратно увеличиваются, целые отрасли в странах НАТО терпят убытки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшая автомобильная корпорация США сократит около тысячи сотрудников-2

Одна из крупнейших американских автомобильных корпораций увольняет почти тысячу сотрудников по всему миру. В частности, большая часть сокращений произойдет в Соединенных Штатах и Канаде. Такое решение вызвано сокращением расходов, поскольку компания все еще пытается конкурировать с другими мировыми производителями на фоне экономических трудностей в США. В августе корпорация уже уволила свыше тысячи работников, но этого оказалось не достаточно.

# Экономический кризис

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