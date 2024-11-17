МИД Литвы призвал Евросоюз увеличить расходы на оборону

Кризис в европейской экономике и стагнация производства уже давно перестали пугать политиков, которые отстаивают лишь собственные амбиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В погоне за милитаризацией глава литовского МИД призвал Евросоюз увеличить расходы на оборону.

По его мнению, Брюссель должен разрешать государствам брать кредиты у банков на вооружение и поощрять закупку боеприпасов у таких партнеров, как США. Ко всему прочему, политик поприветствовал нынешний объем инвестиций в оборону и размещение у себя немецкого батальона, но отметил, что этого недостаточно. В этом году Вильнюс потратит на оборону 3,2 % ВВП.