Прямой эфир

МИД Литвы призвал Евросоюз увеличить расходы на оборону

17 ноября 2024 10:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кризис в европейской экономике и стагнация производства уже давно перестали пугать политиков, которые отстаивают лишь собственные амбиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Литвы призвал Евросоюз увеличить расходы на оборону-2

В погоне за милитаризацией глава литовского МИД призвал Евросоюз увеличить расходы на оборону.

По его мнению, Брюссель должен разрешать государствам брать кредиты у банков на вооружение и поощрять закупку боеприпасов у таких партнеров, как США. Ко всему прочему, политик поприветствовал нынешний объем инвестиций в оборону и размещение у себя немецкого батальона, но отметил, что этого недостаточно. В этом году Вильнюс потратит на оборону 3,2 % ВВП.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
ВС РФ нанесли массированный удар по военным предприятиям в Украине
17 ноября 2024 10:27

ВС РФ нанесли массированный удар по военным предприятиям в Украине

NYT: уроженец РФ Эпштейн хочет стать спецпосланником США по Украине
17 ноября 2024 10:12

NYT: уроженец РФ Эпштейн хочет стать спецпосланником США по Украине

У берегов Камчатки зафиксировано два землетрясения
17 ноября 2024 09:47

У берегов Камчатки зафиксировано два землетрясения