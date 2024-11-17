NYT: уроженец РФ Эпштейн хочет стать спецпосланником США по Украине

Появилась кандидатура на должность спецпосланника США для урегулирования ситуации конфликта на территории Украины, пишет ТАСС.

Им может стать американский юрист российского происхождения Борис Эпштейн, который является советником избранного президента США Дональда Трампа.

О намерении принять участие в процессе разрешения конфликта в Украине Эпштейн рассказал Трампу, когда тот следовал на встречу с президентом США Джо Байденом. Как сообщают свидетели разговора, избранный президент заслушал мнение высокопоставленного помощника, не огласив никаких решений по данному вопросу.

В материале указано, что Эпштейн родился в РФ. Юрист не имеет опыта в дипломатической сфере, однако, как он сам сообщил Трампу, его родственники находятся по обе стороны конфликта.