Литовская оппозиция обсуждает отставку кабмина и досрочные выборы из-за коррупции

Причиной послужили несколько громких скандалов, связанных с коррупцией. Так, министр образования вынуждена была подать в отставку, после того как СМИ стало известно о получении 14 тысяч евро. Она не смогла толком объяснить, за что ей передали такую сумму. В оппозиции считают, что это лишь один из случаев, а сама литовская политическая система не в состоянии выдержать высокий стандарт прозрачности и отчетности.