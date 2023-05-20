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Литовская оппозиция обсуждает отставку кабмина и досрочные выборы из-за коррупции

20 мая 2023 12:56
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Новости Литвы. Литва оказалась на пороге правительственного кризиса. В крупнейшей оппозиционной партии страны обсуждают вопрос отставки кабмина и досрочных выборов в парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Литовская оппозиция обсуждает отставку кабмина и досрочные выборы из-за коррупции-1

Причиной послужили несколько громких скандалов, связанных с коррупцией. Так, министр образования вынуждена была подать в отставку, после того как СМИ стало известно о получении 14 тысяч евро. Она не смогла толком объяснить, за что ей передали такую сумму. В оппозиции считают, что это лишь один из случаев, а сама литовская политическая система не в состоянии выдержать высокий стандарт прозрачности и отчетности. 

# Коррупция # Новости Литвы # Фотофакт

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