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Мирную демонстрацию в Венгрии разогнали слезоточивым газом и полицейскими дубинками

20 мая 2023 12:56
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Новости Венгрии. В Венгрии не прекращаются протесты против нового законопроекта: документ лишает учителей статуса госслужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мирную демонстрацию в Венгрии разогнали слезоточивым газом и полицейскими дубинками-1

Накануне жесткими столкновениями с полицией завершилась мирная демонстрация в Будапеште. Людей разгоняли слезоточивым газом и дубинками, но применение спецсредств не испугало митингующих. Массовые манифестации против скандального законопроекта не утихают уже несколько месяцев. Лишение учителей статуса госслужащих повлечет за собой ухудшение их условий труда. На них многократно возрастет рабочая нагрузка, а сверхурочные часы оплачиваться не будут. Зарплата педагогов сейчас гораздо ниже средней по стране. А уровень инфляции в Венгрии, который составляет 24 %, делает их нищими. Более пяти тысяч преподавателей предупредили, что уйдут из профессии, если новый закон вступит в силу. 

# Акции протеста # Новости Венгрии # Фотофакт

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