Руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским, боясь возможной политической угрозы, ведет информационную изоляцию главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом заявил генерал-майор украинской армии в отставке Сергей Кривонос в интервью депутату Рады Гео Леросу, сообщает РИА Новости.

По мнению Кривоноса, офис Зеленского активно готовится к будущим выборам в Украине и считает Залужного его опасным соперником. Он также сообщил, что офис Зеленского убрал Залужного из поля зрения публики, подготовив сложные схемы и заместив его приближенных собственными людьми. Это внушает генералу Кривоносу сильное беспокойство, который полагает, что это показатель настоящей природы существующей в Украине власти.

Ранее представитель российских спецслужб сообщил, что в результате ракетного обстрела командного пункта в Херсонской области Залужный был серьезно ранен. Впоследствии были размещены кадры, на которых глава ВСУ выражает благодарность украинским гражданам, но когда и где было записано видео, неясно.