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Компанию Дональда Трампа признали виновной в осуществлении мошенничества в течение 15 лет

07 декабря 2022 12:17
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Новости США. Компанию экс-президента США Дональда Трампа признали виновной в осуществлении мошенничества в течение 15 лет. Размер штрафа может составить порядка полутора миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компанию Дональда Трампа признали виновной в осуществлении мошенничества в течение 15 лет-1

Среди пунктов обвинения – махинации с целью обмана налоговых органов, заговор и фальсификация деловой документации. В суде присяжных нью-йоркского Манхэттена удалось доказать, что компания оплачивала личные расходы топ-менеджеров, включая бывшего финансового директора.

Напомним, Trump Organization занималась недвижимостью, в том числе управлением отелями и полями для гольфа.

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# Мошенничество # Дональд Трамп # Новости США # Фотофакт

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