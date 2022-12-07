Компанию Дональда Трампа признали виновной в осуществлении мошенничества в течение 15 лет

Новости США. Компанию экс-президента США Дональда Трампа признали виновной в осуществлении мошенничества в течение 15 лет. Размер штрафа может составить порядка полутора миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди пунктов обвинения – махинации с целью обмана налоговых органов, заговор и фальсификация деловой документации. В суде присяжных нью-йоркского Манхэттена удалось доказать, что компания оплачивала личные расходы топ-менеджеров, включая бывшего финансового директора.

Напомним, Trump Organization занималась недвижимостью, в том числе управлением отелями и полями для гольфа.