В Венеции установили необычную рождественскую ёлку. Она состоит из светящихся экранов

Новости Италии. В Венеции на площади Сан-Марко установили необычную рождественскую елку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зеленая красавица – цифровая. Дерево состоит более чем из 80 модулей, каждый размером 1 метр на 50 сантиметров.

По словам создателя инсталляции, свет от экранов обозначает надежду и символизирует союз между землей и небом на рождественские каникулы. Однако местные жители и малочисленные туристы признаются, что предпочли бы традиционную елку.