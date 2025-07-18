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В Кремле напомнили, что мессенджер WhatsApp должен соблюдать российские законы

18 июля 2025 12:59
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В Кремле напомнили, что мессенджер WhatsApp должен соблюдать российские законы-0

Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что WhatsApp обязан соблюдать российское законодательство, чтобы продолжать работать в стране. Об этом пишет ТАСС.

Этот комментарий прозвучал на фоне слов зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина о возможности вывода сервиса с рынка. По мнению депутата, WhatsApp может попасть под режим ограничений для программ из недружественных стран.

В качестве альтернативы рассматривается российский мессенджер Max, который должен быть интегрирован с государственными службами и способствовать цифровой идентификации.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Дмитрий Песков

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