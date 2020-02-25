Прямой эфир

Коронавирус стал причиной изоляции около 1000 туристов на Тенерифе

25 февраля 2020 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Коронавирус стал причиной изоляции около тысячи туристов на испанском острове Тенерифе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди оказались заперты в отеле после того, как заболевание выявили у одно из постояльцев.

Коронавирус стал причиной изоляции около 1000 туристов на Тенерифе -1

Этот случай стал третьим на территории страны. Известно, что заражённый мужчина приехал на отдых из Италии. Диагноз ему поставили уже в местной больнице.

Коронавирус идёт на спад. В Китае за сутки зафиксировали лишь 9 случаев заражения

Коронавирус стал причиной изоляции около 1000 туристов на Тенерифе -4

Успел ли кто-то ещё заразиться, устанавливают медики. Отель закрыт. По последним данным, от вируса в Китае умерли свыше 2660 человек, выписались из больниц свыше 27 тысяч. Как заявил глава ВОЗ, пик эпидемии «КОВИД-19» в Поднебесной пройден.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Древний турецкий город будет затоплен из-за строительства ГЭС
25 февраля 2020 11:45

Древний турецкий город будет затоплен из-за строительства ГЭС

Был обмотан сетью и повредил плавник. У берегов Мексики спасли горбатого кита
25 февраля 2020 09:00

Был обмотан сетью и повредил плавник. У берегов Мексики спасли горбатого кита

В Перу при лобовом столкновении двух автобусов погибли 12 человек
25 февраля 2020 08:48

В Перу при лобовом столкновении двух автобусов погибли 12 человек