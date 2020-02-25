Коронавирус стал причиной изоляции около 1000 туристов на Тенерифе

Новости Испании. Коронавирус стал причиной изоляции около тысячи туристов на испанском острове Тенерифе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди оказались заперты в отеле после того, как заболевание выявили у одно из постояльцев.
Новости Испании. Коронавирус стал причиной изоляции около тысячи туристов на испанском острове Тенерифе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди оказались заперты в отеле после того, как заболевание выявили у одно из постояльцев.
Этот случай стал третьим на территории страны. Известно, что заражённый мужчина приехал на отдых из Италии. Диагноз ему поставили уже в местной больнице.
Коронавирус идёт на спад. В Китае за сутки зафиксировали лишь 9 случаев заражения
Успел ли кто-то ещё заразиться, устанавливают медики. Отель закрыт. По последним данным, от вируса в Китае умерли свыше 2660 человек, выписались из больниц свыше 27 тысяч. Как заявил глава ВОЗ, пик эпидемии «КОВИД-19» в Поднебесной пройден.