ЕС выделит на борьбу с коронавирусом свыше 230 млн евро: на что пойдут деньги
Новости мира. Евросоюз выделит на международную борьбу с коронавирусом свыше 230 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть этой суммы будет направлена Всемирной организации здравоохранения, другая – на исследования и создание вакцины.
Ситуация с распространением заболевания остается серьезной: Covid-19 зарегистрирован в 37 странах мира. В Испании из-за постояльца с коронавирусом на карантин закрыли отель. Заложниками ситуации стали не менее тысячи туристов.
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Из-за подозрения на инфекцию у одного из пассажиров в Анкаре экстренно приземлился летевший в Стамбул самолет. На его борту находились 132 человека. После предварительной проверки у 17 из них была выявлена высокая температура. Все эти люди изолированы.
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Тем не менее, эксперты призывают не поддаваться панике. Во многих государствах случаи заражения пневмонией нового типа единичны. В других – пациентов успешно лечат. Во Вьетнаме и Франции люди, у которых была обнаружена болезнь, победили ее и уже выписались из больниц.