ЕС выделит на борьбу с коронавирусом свыше 230 млн евро: на что пойдут деньги

Новости мира. Евросоюз выделит на международную борьбу с коронавирусом свыше 230 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть этой суммы будет направлена Всемирной организации здравоохранения, другая – на исследования и создание вакцины.

Ситуация с распространением заболевания остается серьезной: Covid-19 зарегистрирован в 37 странах мира. В Испании из-за постояльца с коронавирусом на карантин закрыли отель. Заложниками ситуации стали не менее тысячи туристов.

Коронавирус стал причиной изоляции около 1000 туристов на Тенерифе