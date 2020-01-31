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Лавина во Франции снесла группу лыжников: есть погибшие

31 января 2020 09:33
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Новости Франции. Двое лыжников погибли из-за схода лавины на горнолыжном курорте во французской Савойе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лавина во Франции снесла группу лыжников: есть погибшие-1

Снежные массы обрушились с двухкилометровой высоты и снесли группу из четырёх человек, которые катались за пределами выделенных трасс.

Лавина во Франции снесла группу лыжников: есть погибшие-4

Одного человека обнаружили спасатели. В крайне тяжёлом состоянии его доставили в больницу. Ещё одного любителя экстремального спорта до сих пор разыскивают. В спецоперации задействованы около 30 специалистов, включая кинологов. 

# Гибель туристов # Фотофакт

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