Лавина во Франции снесла группу лыжников: есть погибшие

Новости Франции. Двое лыжников погибли из-за схода лавины на горнолыжном курорте во французской Савойе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снежные массы обрушились с двухкилометровой высоты и снесли группу из четырёх человек, которые катались за пределами выделенных трасс.

Одного человека обнаружили спасатели. В крайне тяжёлом состоянии его доставили в больницу. Ещё одного любителя экстремального спорта до сих пор разыскивают. В спецоперации задействованы около 30 специалистов, включая кинологов.