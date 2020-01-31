Официально: В России выявлены первые два случая заражения коронавирусом

Новости России. Два первых случая заражения коронавирусом зафиксированы в России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера, председателя штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяну Голикову, оба зараженных являются гражданами Китая.

Случаи выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области. Заболевшие коронавирусом изолированы, находятся под жестким наблюдением врачей, которые оказывают необходимую помощь.

Всемирная организация здравоохранения уже признала вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией – здесь подробнее.

Число погибших от вируса в Китае составляет 213 человек, заболевших – около 10 тысяч. В 22 странах обнаружены случаи заболевания.