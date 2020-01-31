Прямой эфир

Официально: В России выявлены первые два случая заражения коронавирусом

31 января 2020 13:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Два первых случая заражения коронавирусом зафиксированы в России.  

Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера, председателя штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяну Голикову, оба зараженных являются гражданами Китая.  

Случаи выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области. Заболевшие коронавирусом изолированы, находятся под жестким наблюдением врачей, которые оказывают необходимую помощь.  

Всемирная организация здравоохранения уже признала вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией – здесь подробнее.  

Число погибших от вируса в Китае составляет 213 человек, заболевших – около 10 тысяч. В 22 странах обнаружены случаи заболевания.   

# Коронавирус # Татьяна Голикова

Другие новости рубрики

Все новости
Мощный взрыв прогремел на заводе в Орловской области: 5 человек погибли
31 января 2020 11:50

Мощный взрыв прогремел на заводе в Орловской области: 5 человек погибли

Лавина во Франции снесла группу лыжников: есть погибшие
31 января 2020 09:33

Лавина во Франции снесла группу лыжников: есть погибшие

В Индии бывший уголовник взял в заложники 20 детей на дне рождения дочери
31 января 2020 09:27

В Индии бывший уголовник взял в заложники 20 детей на дне рождения дочери