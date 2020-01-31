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Мощный взрыв прогремел на заводе в Орловской области: 5 человек погибли

31 января 2020 11:50
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Новости России. Мощный взрыв прогремел утром 31 января на заводе в Орловской области России. В результате происшествия погибли 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ещё трое госпитализированы с тяжёлыми травмами. 

Мощный взрыв прогремел на заводе в Орловской области: 5 человек погибли -1

Среди пострадавших есть граждане Турции. ЧП произошло в строящемся цехе. На площади 200 квадратных метров обрушилась кровля. Возгорания не произошло.

Мощный взрыв прогремел на заводе в Орловской области: 5 человек погибли -4

Причины инцидента устанавливаются. По предварительной информации, произошёл взрыв газа. По факту нарушения требований охраны труда Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Мощный взрыв прогремел на заводе в Орловской области: 5 человек погибли -7

На месте работают сотрудники экстренных служб. Под завалами могут находиться люди. 

# Взрыв # Фотофакт

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