Мощный взрыв прогремел на заводе в Орловской области: 5 человек погибли

Новости России. Мощный взрыв прогремел утром 31 января на заводе в Орловской области России. В результате происшествия погибли 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ещё трое госпитализированы с тяжёлыми травмами.
Новости России. Мощный взрыв прогремел утром 31 января на заводе в Орловской области России. В результате происшествия погибли 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ещё трое госпитализированы с тяжёлыми травмами.
Среди пострадавших есть граждане Турции. ЧП произошло в строящемся цехе. На площади 200 квадратных метров обрушилась кровля. Возгорания не произошло.
Причины инцидента устанавливаются. По предварительной информации, произошёл взрыв газа. По факту нарушения требований охраны труда Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Под завалами могут находиться люди.