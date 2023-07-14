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РИАН: на комбинате по обогащению урана в Новоуральске произошла авария, один человек погиб

14 июля 2023 10:51
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В результате разгерметизации емкости с обедненным гексафторидом урана на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК) один человек погиб, сообщает РИА Новости.

При этом радиационный фон на комбинате соответствует норме, а предельно допустимая концентрация опасных для здоровья веществ не оказалась выше установленной. Ликвидацией ЧП в настоящее время уже заняты профильные подразделения.

УЭХК представляет собой одно из крупнейших в мире производств по обогащению урана и осуществляет поставки ядерного топлива для АЭС и других атомных объектов. В настоящее время предприятие располагает 48% разделительных мощностей России.

# Международная политика

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