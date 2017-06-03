В городе Ракка в результате воздушного обстрела погибли более 40-ка человек

Новости Сирии. К событиям в мире. Более 40 мирных жителей погибли в сирийском городе Ракка в результате воздушного обстрела.
Удар нанесли самолёты международной коалиции во главе с США,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сирии. К событиям в мире. Более 40 мирных жителей погибли в сирийском городе Ракка в результате воздушного обстрела.
Удар нанесли самолёты международной коалиции во главе с США,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ракета попала в 6-этажный жилой дом. Большинство жертв – женщины и дети. Официальных комментариев со стороны Сирии и США пока не поступало.
Напомню, Ракка – захваченный боевиками город,
который террористы провозгласили своей «столицей» на территории Сирии.
Его освобождение считается одной из главных целей антитеррористического союза, ведущего боевые действия против «Исламского Государства» в Ираке и Сирии.