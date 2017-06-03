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В городе Ракка в результате воздушного обстрела погибли более 40-ка человек

03 июня 2017 13:37
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Новости Сирии. К событиям в мире. Более 40 мирных жителей погибли в сирийском городе Ракка в результате воздушного обстрела.

Удар нанесли самолёты международной коалиции во главе с США,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе Ракка в результате воздушного обстрела погибли более 40-ка человек -1

Ракета попала в 6-этажный жилой дом. Большинство жертв – женщины и дети. Официальных комментариев со стороны Сирии и США пока не поступало.

В городе Ракка в результате воздушного обстрела погибли более 40-ка человек -3

Напомню, Ракка – захваченный боевиками город,

который террористы провозгласили своей «столицей» на территории Сирии.

Его освобождение считается одной из главных целей антитеррористического союза, ведущего боевые действия против «Исламского Государства» в Ираке и Сирии.

# Фотофакт # Теракт в Сирии

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