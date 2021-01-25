Конкурс на самую красивую маску и трансляция в TikTok. Как пройдёт Венецианский карнавал в 2021 году?

Новости Италии. Венецианский карнавал в 2021 году пройдет онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Костюмированный праздник состоится в виде мультимедиа-мероприятий в соцсетях, где будут организованы тематические площадки людей разных возрастов.

Для детей предусмотрены перформансы, лаборатории и интерактивные рассказы, подростки смогут поучаствовать в челленджах и выйти на связь через TikTok.