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В Израиле прошли массовые беспорядки из-за закрытия религиозных учебных заведений

25 января 2021 14:52
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Новости Израиля. В Израиле прошли массовые беспорядки. Причиной стало закрытие религиозных учебных заведений, которые работали вопреки карантинным ограничениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле прошли массовые беспорядки из-за закрытия религиозных учебных заведений-1

Сотни протестующих вышли на улицы. Они перекрыли движение, забрасывали камнями автобусы и поджигали мусорные баки.

В Израиле прошли массовые беспорядки из-за закрытия религиозных учебных заведений-4

Часть районов осталась без электричества из-за поврежденных проводов. Стражам правопорядка пришлось применить светошумовые гранаты.

Протесты против антиковидных ограничений проходят и в Нидерландах. Сотни человек вышли на улицы Амстердама и Эйндховена.

В Израиле прошли массовые беспорядки из-за закрытия религиозных учебных заведений-7

Многие из них были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Для разгона демонстрантов полиция применила водометы и слезоточивый газ. Задержано несколько сотен человек.

В Израиле прошли массовые беспорядки из-за закрытия религиозных учебных заведений-10

Более 3,5 тысяч оштрафованы за нарушение комендантского часа.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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