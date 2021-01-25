В Израиле прошли массовые беспорядки из-за закрытия религиозных учебных заведений

Новости Израиля. В Израиле прошли массовые беспорядки. Причиной стало закрытие религиозных учебных заведений, которые работали вопреки карантинным ограничениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни протестующих вышли на улицы. Они перекрыли движение, забрасывали камнями автобусы и поджигали мусорные баки.

Часть районов осталась без электричества из-за поврежденных проводов. Стражам правопорядка пришлось применить светошумовые гранаты. Протесты против антиковидных ограничений проходят и в Нидерландах. Сотни человек вышли на улицы Амстердама и Эйндховена.

Многие из них были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Для разгона демонстрантов полиция применила водометы и слезоточивый газ. Задержано несколько сотен человек.