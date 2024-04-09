Конгрессвумен Тейлор-Грин: в США рассматривают возможность отправки войск в Украину

В США рассматривают возможность отправки войск в Украину. С таким громким заявлением выступила американская конгресвумен Марджори Тейлор Грин во время выступления перед избирателями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В США рассматривают возможность отправки войск в Украину. С таким громким заявлением выступила американская конгресвумен Марджори Тейлор Грин во время выступления перед избирателями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По ее словам, часть американских законодателей поддерживают идею переброски солдат в помощь Киеву. При этом Грин не указала, о каких конкретно конгрессменах идет речь. Однако подчеркнула, что имеет в виду демократов и ту часть республиканцев, которая выступает против экс-главы Белого дома Дональда Трампа.
Марджори Тейлор-Грин, член Палаты представителей Конгресса США:
Я слышала, как они об этом шептались на разных заседаниях. Эти конгрессмены хотели бы отправить наших дядей, двоюродных братьев и сыновей в Украину в зону боевых действий. Они это сделают только через мой труп. Мы не должны вести эту войну
По мнению политика, действующие власти США рассматривают Украину как «один из штатов». Она призвала прекратить оказывать помощь Киеву. Ранее Грин заявила, что США приближают мировую войну, спонсируя Украину и прокси-войну с Россией. Она подчеркнула, что Киев не входит в НАТО, поэтому поддержка украинской стороны не входит в национальные интересы Вашингтона.