Прямой эфир

Конгрессвумен Тейлор-Грин: в США рассматривают возможность отправки войск в Украину

09 апреля 2024 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В США рассматривают возможность отправки войск в Украину. С таким громким заявлением выступила американская конгресвумен Марджори Тейлор Грин во время выступления перед избирателями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конгрессвумен Тейлор-Грин: в США рассматривают возможность отправки войск в Украину-1

По ее словам, часть американских законодателей поддерживают идею переброски солдат в помощь Киеву. При этом Грин не указала, о каких конкретно конгрессменах идет речь. Однако подчеркнула, что имеет в виду демократов и ту часть республиканцев, которая выступает против экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

Конгрессвумен Тейлор-Грин: в США рассматривают возможность отправки войск в Украину-4

Марджори Тейлор-Грин, член Палаты представителей Конгресса США:
Я слышала, как они об этом шептались на разных заседаниях. Эти конгрессмены хотели бы отправить наших дядей, двоюродных братьев и сыновей в Украину в зону боевых действий. Они это сделают только через мой труп. Мы не должны вести эту войну

Конгрессвумен Тейлор-Грин: в США рассматривают возможность отправки войск в Украину-7

По мнению политика, действующие власти США рассматривают Украину как «один из штатов». Она призвала прекратить оказывать помощь Киеву. Ранее Грин заявила, что США приближают мировую войну, спонсируя Украину и прокси-войну с Россией. Она подчеркнула, что Киев не входит в НАТО, поэтому поддержка украинской стороны не входит в национальные интересы Вашингтона.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Песков: ДОВСЕ потерял свою жизнеспособность из-за стратегической ситуации
09 апреля 2024 12:33

Песков: ДОВСЕ потерял свою жизнеспособность из-за стратегической ситуации

Зеленский рассказал, что командование приковало наибольшее внимание к Харькову
09 апреля 2024 11:53

Зеленский рассказал, что командование приковало наибольшее внимание к Харькову

Турция вводит экспортные ограничения на 54 позиции для Израиля
09 апреля 2024 11:38

Турция вводит экспортные ограничения на 54 позиции для Израиля