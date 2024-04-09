Конгрессвумен Тейлор-Грин: в США рассматривают возможность отправки войск в Украину

В США рассматривают возможность отправки войск в Украину. С таким громким заявлением выступила американская конгресвумен Марджори Тейлор Грин во время выступления перед избирателями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По ее словам, часть американских законодателей поддерживают идею переброски солдат в помощь Киеву. При этом Грин не указала, о каких конкретно конгрессменах идет речь. Однако подчеркнула, что имеет в виду демократов и ту часть республиканцев, которая выступает против экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

Марджори Тейлор-Грин, член Палаты представителей Конгресса США:

Я слышала, как они об этом шептались на разных заседаниях. Эти конгрессмены хотели бы отправить наших дядей, двоюродных братьев и сыновей в Украину в зону боевых действий. Они это сделают только через мой труп. Мы не должны вести эту войну