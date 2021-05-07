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Японцы против Олимпиады. Петицию уже подписали почти 200 тысяч человек

07 мая 2021 08:42
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Новости Японии. Японцы против Олимпиады. За два дня онлайн-петицию с требованием отменить летние Игры в Токио подписали почти 200 тысяч человек. И эта цифра продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Японцы против Олимпиады. Петицию уже подписали почти 200 тысяч человек-1

Жители убеждены, что в условиях пандемии соревнования не могут быть безопасными. В петиции они требуют защитить их здоровье и жизни. Кроме того, они считают, что ухудшится ситуация с нехваткой медицинского персонала, если сотрудников направят для сопровождения спортсменов.

Японцы против Олимпиады. Петицию уже подписали почти 200 тысяч человек-4

Эпидобстановка в стране непростая. Из-за роста числа зараженных в некоторых регионах, в том числе в Токио, действует режим ЧС. Старт Олимпиады намечен на 23 июля.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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