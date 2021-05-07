Японцы против Олимпиады. Петицию уже подписали почти 200 тысяч человек

Новости Японии. Японцы против Олимпиады. За два дня онлайн-петицию с требованием отменить летние Игры в Токио подписали почти 200 тысяч человек. И эта цифра продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители убеждены, что в условиях пандемии соревнования не могут быть безопасными. В петиции они требуют защитить их здоровье и жизни. Кроме того, они считают, что ухудшится ситуация с нехваткой медицинского персонала, если сотрудников направят для сопровождения спортсменов.