Японцы против Олимпиады. Петицию уже подписали почти 200 тысяч человек

Новости Японии. Японцы против Олимпиады. За два дня онлайн-петицию с требованием отменить летние Игры в Токио подписали почти 200 тысяч человек. И эта цифра продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Японцы против Олимпиады. За два дня онлайн-петицию с требованием отменить летние Игры в Токио подписали почти 200 тысяч человек. И эта цифра продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жители убеждены, что в условиях пандемии соревнования не могут быть безопасными. В петиции они требуют защитить их здоровье и жизни. Кроме того, они считают, что ухудшится ситуация с нехваткой медицинского персонала, если сотрудников направят для сопровождения спортсменов.
Эпидобстановка в стране непростая. Из-за роста числа зараженных в некоторых регионах, в том числе в Токио, действует режим ЧС. Старт Олимпиады намечен на 23 июля.