Прямой эфир

В США шестиклассница устроила стрельбу в школе, есть раненые

07 мая 2021 08:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США за оружие взялись школьники. В штате Айдахо стрельбу устроила шестиклассница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США шестиклассница устроила стрельбу в школе, есть раненые-1

Подозреваемая открыла огонь внутри здания, а затем и снаружи. В результате инцидента ранения получили охранник школы и два ученика. Обезоружить нападавшую смогла одна из преподавателей. Женщина удерживала девочку до прибытия полиции.

В США шестиклассница устроила стрельбу в школе, есть раненые-4

Мотивы действий шестиклассницы устанавливаются. Правоохранители выясняют, где она взяла оружие. Всех учащихся эвакуировали в соседнюю школу. Начато расследование.

# Стрельба в США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Акция протеста в Вильнюсе. Сотрудники санатория «Беларусь» во главе с мэром Друскининкая выступают против его закрытия
06 мая 2021 15:41

Акция протеста в Вильнюсе. Сотрудники санатория «Беларусь» во главе с мэром Друскининкая выступают против его закрытия

На Всемирном конгрессе вакцин назван лучший препарат от COVID-19
06 мая 2021 13:17

На Всемирном конгрессе вакцин назван лучший препарат от COVID-19

Франция обвиняет Великобританию в нарушении торгового соглашения
06 мая 2021 13:16

Франция обвиняет Великобританию в нарушении торгового соглашения