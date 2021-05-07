В США шестиклассница устроила стрельбу в школе, есть раненые

Новости США. В США за оружие взялись школьники. В штате Айдахо стрельбу устроила шестиклассница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подозреваемая открыла огонь внутри здания, а затем и снаружи. В результате инцидента ранения получили охранник школы и два ученика. Обезоружить нападавшую смогла одна из преподавателей. Женщина удерживала девочку до прибытия полиции.