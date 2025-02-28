Конец целой эпохи: Microsoft закроет Skype в мае

«С мая Skype больше не будет доступен», — цитирует портал сообщение, которое выдает последнее обновление Skype.

Microsoft намерена закрыть мессенджер Skype с мая, как сообщает портал XDA Developers, пишет РИА Новости.

В обновлении Skype пользователи получат сообщение о необходимости перейти на Teams.

Skype был создан в 2003 году и куплен Microsoft в 2011 году за 8,5 миллиарда долларов. В марте 2017 года был запущен сервис Teams.