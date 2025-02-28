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Конец целой эпохи: Microsoft закроет Skype в мае

28 февраля 2025 10:23
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Microsoft намерена закрыть мессенджер Skype с мая, как сообщает портал XDA Developers, пишет РИА Новости.

«С мая Skype больше не будет доступен», — цитирует портал сообщение, которое выдает последнее обновление Skype.

Конец целой эпохи: Microsoft закроет Skype в мае-1

Фото: pixabay

В обновлении Skype пользователи получат сообщение о необходимости перейти на Teams. 

Skype был создан в 2003 году и куплен Microsoft в 2011 году за 8,5 миллиарда долларов. В марте 2017 года был запущен сервис Teams.

# Технологии # Информационные технологии # It-технологии

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