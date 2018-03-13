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Кому достанется высший государственный пост? В Непале начались президентские выборы

13 марта 2018 09:56
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Новости Непала. В Непале начались президентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коллегия выборщиков, состоящая из участников федерального парламента и представителей законодательных региональных органов, приступила к голосованию несколько часов назад.

Кому достанется высший государственный пост? В Непале начались президентские выборы-1

На высший государственный пост претендуют двое: действующий президент Непала Бидхья Деви Бхандари и, представляющая партию бывшего премьер-министра страны, Кумари Лакшми Раи.

Кому достанется высший государственный пост? В Непале начались президентские выборы-4

Президент в Непале исполняет церемониальные обязанности и занимает пост главнокомандующего вооруженными силами. Однако реальная власть находится в руках премьер-министра страны. Ожидается, что итоги выборов станут известны уже 14 марта.

# Президентские выборы # Фотофакт

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