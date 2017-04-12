«Коммерсант»: Генпрокуратура России требует отправить в отставку руководство Россельхознадзора

Новости Беларуси. Генеральная прокуратура России призывает к отставке руководство Россельхознадзора. Такую информацию приводит со ссылкой на собственные источники газета «Коммерсант».

По данным издания, в результате проверки генпрокуратура установила, что ведомство под началом Сергея Данкверта систематически нарушает права предпринимателей, а иногда и закон. Так, Росмельхознадзор создает «дополнительную нагрузку на бизнес», то есть проводит проверки по надуманным причинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что посеешь, то и пожнешь. На этот раз известную жизненную идиому на себе познало ведомство, которому все известно не только про зерна, мясо, молоко, но и проверки. Только в этот раз инспекция пришла непосредственно в Россельхознадзор, а не наоборот. И по итогам Генпрокуратура России сделала вывод, а вернее, потребовала отправить в отставку руководство федеральной службы. Все эти данные приводит российская газета «Коммерсант». Согласно материалу со ссылкой на собственные источники, стражи гастрономического покоя россиян не прочь побеспокоить не только торговых партнеров на международной арене, но и собственный малый бизнес. Схема проста.

Газета «Коммерсант»:

Как правило, чтобы получить даже бесплатный карантинный сертификат нужно провести исследование складов или партии продукции, за которое платят инспекторам сельхозведомства, в этом смысле проверки – искусственное принуждение к оплате.

Дальше – больше. Только за прошлый год Россельхознадзор организовал в обход закона внеплановые проверки в 15 регионах России. При этом, как отмечает «Коммерсант», чтобы не согласовывать действия с прокуратурой, чиновники из ведомства документально оформляли свои действия как «административное расследование». Это позволяло миновать и мораторий на инспекцию малого бизнеса.

Газета «Коммерсант»:

Генпрокуратура указала Россельхознадзору на возможное «несоответствие отдельных должностных лиц занимаемым ими должностям, что негативно сказывается на состоянии законности в сфере соблюдения прав предпринимателей, существенно нарушает их права и охраняемые законом интересы».

Кто именно отвечает за подобный «бизнес» внутри такой огромной федеральной службы, не называется. Однако речь может идти и о самой верхушке. Ведь еще на прошлой неделе довольно неожиданно и от работы сразу с тремя государствами – среди них и Беларусь – отказался сам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт: «Я попросил руководство отвести меня в сторону, потому что, может, я действительно вредитель какой-то, разбирайтесь с уголовным делом».

Знал о проверке Данкверт или интуиция подсказала, одно ясно точно – руководство российского ведомства просеят и проведут селекцию. Кстати, даже при худшем сценарии такой предприимчивый чиновник, как Данкверт, наверняка найдет, чем заняться – предрасположенность к предпринимательству у него заметили давно.