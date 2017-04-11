МИД Турции заявил, что взрыв на юге страны не был терактом

Новости Турции. Мощный взрыв прогремел на юго-востоке Турции. Пострадали, по меньшей мере, 10 человек. Некоторые из них в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Точное число погибших устанавливается, их может быть от одного до четырех человек.

По данным МИД Турции, взрыв не является терактом.

Он произошел в мастерской во время ремонта полицейской бронемашины.

В результате здание и ближайшие постройки были частично разрушены. Вероятнее всего, причиной трагедии стало неаккуратное обращение с газовым баллоном. Расследование продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.