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МИД Турции заявил, что взрыв на юге страны не был терактом

11 апреля 2017 20:33
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Новости Турции. Мощный взрыв прогремел на юго-востоке Турции. Пострадали, по меньшей мере, 10 человек. Некоторые из них в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Точное число погибших устанавливается, их может быть от одного до четырех человек.

По данным МИД Турции, взрыв не является терактом.

Он произошел в мастерской во время ремонта полицейской бронемашины.

В результате здание и ближайшие постройки были частично разрушены. Вероятнее всего, причиной трагедии стало неаккуратное обращение с газовым баллоном. Расследование продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Турции заявил, что взрыв на юге страны не был терактом-1

# Взрыв в Турции # Фотофакт

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