Мужчина пытался самостоятельно потушить пожар на причале в Одессе и попал в реанимацию
Новости Украины. На причале в Одессе вспыхнул крупный пожар.
Его площадь достигала 1000 квадратных метров.
Прибывшие к месту ЧП специалисты были вынуждены вызвать дополнительные отделения. Работа осложнялась плотностью застройки домов и отсутствием подходов к морю для забора воды.
Ликвидировать возгорание пожарным удалось лишь спустя несколько часов. В ходе операции был обнаружен пострадавший.
Мужчина пытался потушить огонь самостоятельно и получил серьезные ожоги.
Его госпитализировали. Причина происшествия устанавливается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.