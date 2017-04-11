Мужчина пытался самостоятельно потушить пожар на причале в Одессе и попал в реанимацию

Новости Украины. На причале в Одессе вспыхнул крупный пожар. Его площадь достигала 1000 квадратных метров. Прибывшие к месту ЧП специалисты были вынуждены вызвать дополнительные отделения. Работа осложнялась плотностью застройки домов и отсутствием подходов к морю для забора воды.

Ликвидировать возгорание пожарным удалось лишь спустя несколько часов. В ходе операции был обнаружен пострадавший.