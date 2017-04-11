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Мужчина пытался самостоятельно потушить пожар на причале в Одессе и попал в реанимацию

11 апреля 2017 20:40
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Новости Украины. На причале в Одессе вспыхнул крупный пожар.

Его площадь достигала 1000 квадратных метров.

Прибывшие к месту ЧП специалисты были вынуждены вызвать дополнительные отделения. Работа осложнялась плотностью застройки домов и отсутствием подходов к морю для забора воды.

Мужчина пытался самостоятельно потушить пожар на причале в Одессе и попал в реанимацию-1

Ликвидировать возгорание пожарным удалось лишь спустя несколько часов. В ходе операции был обнаружен пострадавший.

Мужчина пытался потушить огонь самостоятельно и получил серьезные ожоги.

Его госпитализировали. Причина происшествия устанавливается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар # Фотофакт

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