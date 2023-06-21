Бойцы ВСУ идут в атаку, находясь под действием биооружия. Его испытывает Запад. Такое заявление сделал командир «Ахмата» Апти Алацдинов, информирует РИА Новости.

По его словам, солдаты, которые сдаются в плен, этот факт даже не скрывают. Блок Североатлантического альянса на украинских бойцах испытывает боевую химию, чтобы сделать из них суперсолдат.

В Кремле ранее заявляли, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня. За это время украинская армия не показала успехов ни на одном направлении. ВС Украины несут катастрофические потери как в живой силе, так и технике.