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Командир «Ахмата»: бойцы ВСУ идут в атаку под воздействием боевой химии

21 июня 2023 10:15
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Бойцы ВСУ идут в атаку, находясь под действием биооружия. Его испытывает Запад. Такое заявление сделал командир «Ахмата» Апти Алацдинов, информирует РИА Новости. 

По его словам, солдаты, которые сдаются в плен, этот факт даже не скрывают. Блок Североатлантического альянса на украинских бойцах испытывает боевую химию, чтобы сделать из них суперсолдат. 

В Кремле ранее заявляли, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня. За это время украинская армия не показала успехов ни на одном направлении. ВС Украины несут катастрофические потери как в живой силе, так и технике. 

# Международная политика

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