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Надежда всё-таки есть. Экипаж пропавшего в Атлантике батискафа ещё могут спасти

21 июня 2023 08:33
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Появилась надежда на благополучное окончание масштабной операции по спасению батискафа, пропавшего в Атлантическом океане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда всё-таки есть. Экипаж пропавшего в Атлантике батискафа ещё могут спасти-1

В береговой охране США заявили, что в зоне поиска подводного аппарата гидролокаторы зафиксировали стук, который раздавался с интервалом в 30 минут. А канадский самолет якобы обнаружил в воде белый прямоугольный объект. Масштабная поисковая операция, в которой участвуют несколько стран продолжается. Батискаф на борту которого находится пять человек, в понедельник отправился к обломкам затонувшего «Титаника». Примерно через час 45 минут после погружения он перестал выходить на связь. По данным специалистов, у него осталось кислорода приблизительно еще на 40 часов.

# ЧП # Фотофакт

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