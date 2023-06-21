Надежда всё-таки есть. Экипаж пропавшего в Атлантике батискафа ещё могут спасти

В береговой охране США заявили, что в зоне поиска подводного аппарата гидролокаторы зафиксировали стук, который раздавался с интервалом в 30 минут. А канадский самолет якобы обнаружил в воде белый прямоугольный объект. Масштабная поисковая операция, в которой участвуют несколько стран продолжается. Батискаф на борту которого находится пять человек, в понедельник отправился к обломкам затонувшего «Титаника». Примерно через час 45 минут после погружения он перестал выходить на связь. По данным специалистов, у него осталось кислорода приблизительно еще на 40 часов.