МИД Китая выразил протест из-за Байдена, назвавшим Си Цзиньпина диктатором

Китайская Народная Республика выражает крайнее недовольство и решительный протест из-за слов американского президента Джо Байдена, который назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Об этом заявила в среду, 21 июня, официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин, пишет РИА Новости.

Высказывание Байдена она назвала крайне абсурдным, безответственным и противоречащим фактам. Мао Нин подчеркнула, что подобное серьезно нарушает дипломатический этикет, а также является серьезным посягательством на политическое достоинство КНР и открытой провокацией.

Ранее президент Байден заявил, что председатель КНР не был в курсе всех деталей по поводу инцидента с воздушным шаром, потому крайне расстроился, так как это большой конфуз для диктаторов. Такое заявление американский лидер сделал менее чем через сутки после визита в Китай госсекретаря Штатов Энтони Блинкина. Он полетел в КНР с целью улучшения отношений между государствами.