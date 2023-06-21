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МИД Китая выразил протест из-за Байдена, назвавшим Си Цзиньпина диктатором

21 июня 2023 09:10
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Китайская Народная Республика выражает крайнее недовольство и решительный протест из-за слов американского президента Джо Байдена, который назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Об этом заявила в среду, 21 июня, официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин, пишет РИА Новости. 

Высказывание Байдена она назвала крайне абсурдным, безответственным и противоречащим фактам. Мао Нин подчеркнула, что подобное серьезно нарушает дипломатический этикет, а также является серьезным посягательством на политическое достоинство КНР и открытой провокацией. 

Ранее президент Байден заявил, что председатель КНР не был в курсе всех деталей по поводу инцидента с воздушным шаром, потому крайне расстроился, так как это большой конфуз для диктаторов. Такое заявление американский лидер сделал менее чем через сутки после визита в Китай госсекретаря Штатов Энтони Блинкина. Он полетел в КНР с целью улучшения отношений между государствами. 

# Международная политика # Си Цзиньпин # Джо Байден

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