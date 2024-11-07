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WSJ: в команде Трампа обсуждают новый план завершения конфликта в Украине

07 ноября 2024 15:16
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Окружение президента Дональда Трампа намерено «заморозить» конфликт в Украине, продолжив поставку оружия, а Киев должен на время отказаться от вступления в НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Этот план предусматривает и создание демилитаризованной зоны на линии фронта.

Ранее, в июне, лидер РФ Владимир Путин выдвинул условия мира, включающие в себя признание статуса Крыма и других областей как части РФ, демилитаризацию Украины и снятие санкций. 

После атаки ВСУ на Курскую область, Путин заявил, про невозможность ведения переговоров с Киевом. При этом помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что предложения Москвы о мире остаются в силе, но никаких переговоров на данном этапе не ведется.

# Международная политика # Дональд Трамп # Украина # США # Новости США # политика США

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