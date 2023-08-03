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Forbes: ВСУ пускают в ход танки СССР из-за потерь в технике

03 августа 2023 15:06
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Из-за потери техники НАТО в наступлении украинских войск стали применяться устаревшие советские танки и БМП, пишет Дэвид Экс в статье для Forbes, сообщает РИА Новости.

Силы ВСУ на Южном направлении натолкнулись на российскую артиллерию и минные поля, что заставило их отступить. Однако применение устаревшей российской техники может быть чревато риском для военнослужащих, так как они могут подорваться на минах.

С 4 июня ВСУ перешли в контратаку с применением подготовленных НАТО подразделений и западного оборудования, но безуспешно. В результате российского наступления только на Ореховском направлении в июле украинские войска потеряли более 400 солдат и несколько танков.

# Оружие и боеприпасы

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