Количество жертв теракта в подмосковном «Крокусе» возросло до 115 человек

По данным Следственного комитета РФ, 23 марта количество погибших в теракте в «Крокус Сити Холл» возросло до 115 человек. Об этом пишет РИА Новости.

При расчистке завалов были найдены еще тела. Предположительно, причиной смерти людей стали огнестрельные пулевые повреждения и отравление продуктами горения.

Теракт случился вечером, 22 марта, во время концерта группы «Пикник». В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже, которые открыли огонь по посетителям и бросили зажигательные бомбы, вызвав пожар. В больницу был доставлен 121 человек, среди убитых – трое детей.

На местах происшествий работают представители правоохранительных органов. Глава ФСБ проинформировал главу государства о задержании 11 человек, в том число всех четверых преступников, принимавших непосредственное участие в теракте.



Подозреваемых в совершении теракта задержали в районе Брянской области при попытке пересечь границу на автомобиле. Они пользовались спрятанным в схроне оружием и имели связи в Украине. Задержанных везут в Москву, ведется поиск их сообщников.