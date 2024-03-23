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Спецслужбы задержали безжалостных убийц! Кто стоит за терактом в России?

23 марта 2024 11:49
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По информации Следственного комитета России, жертвами теракта в Подмосковье стали 115 человек. На поиск виновных в трагедии были брошены все силы. И вот первые результаты. Глава ФСБ доложил президенту России о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, которые участвовали в атаке. Ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы.

Все подробности – в следующем сюжете.

Спецслужбы задержали безжалостных убийц! Кто стоит за терактом в России?-1

Спецслужбы сработали оперативно. Автомобиль, на котором передвигались нападавшие, был обнаружен в Брянской области. Водитель пытался скрыться. Началась перестрелка. Машину удалось остановить, в ней правоохранители нашли пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана.

Трагедия объединила всю Россию. Помочь пострадавшим пытаются неравнодушные граждане. Только за утро центры сдачи крови приняли более полутысячи добровольцев. Очереди растянулись на сотни метров. Сотрудники сообщают о намерении продлить рабочий день.

Спецслужбы задержали безжалостных убийц! Кто стоит за терактом в России?-4

Пришел сегодня сдавать кровь в связи с терактом вчерашним. Я уже больше 40 раз сдал и вот считаю, что надо помочь.

Спецслужбы задержали безжалостных убийц! Кто стоит за терактом в России?-7

Власти Москвы и Подмосковья выплатят компенсации пострадавшим и семьям погибшим. По всей стране появились траурные баннеры. В России уже отменены все развлекательные мероприятия, в ряде регионов введен режим чрезвычайной ситуации. В столице и других крупных городах усилены меры безопасности. Ранее появилась информация о взрывчатке, находящейся на парковке. Росгвардия завершила осмотр и не обнаружила опасных веществ. Прилегающую территорию продолжают проверять. Экстренные службы работают беспрерывно.

Подробности смотрите в видео.

# Теракт

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