Спецслужбы задержали безжалостных убийц! Кто стоит за терактом в России?

По информации Следственного комитета России, жертвами теракта в Подмосковье стали 115 человек. На поиск виновных в трагедии были брошены все силы. И вот первые результаты. Глава ФСБ доложил президенту России о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, которые участвовали в атаке. Ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы.

Спецслужбы сработали оперативно. Автомобиль, на котором передвигались нападавшие, был обнаружен в Брянской области. Водитель пытался скрыться. Началась перестрелка. Машину удалось остановить, в ней правоохранители нашли пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана.

Трагедия объединила всю Россию. Помочь пострадавшим пытаются неравнодушные граждане. Только за утро центры сдачи крови приняли более полутысячи добровольцев. Очереди растянулись на сотни метров. Сотрудники сообщают о намерении продлить рабочий день.