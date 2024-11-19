Прямой эфир

Количество жертв обрушения дома в Танзании выросло до 13 человек

19 ноября 2024 08:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как минимум 13 человек погибли при обрушении четырехэтажного офисного здания в одном из крупнейших городов Танзании Дар-эс-Саламе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество жертв обрушения дома в Танзании выросло до 13 человек-2

Количество жертв может возрасти, так как на месте ЧП идет разбор завалов. В больницы доставлены около 100 пострадавших. По словам спасателей, под обломками находятся еще несколько человек.

Причины происшествия пока не известны, но, предположительно, к трагедии привели работы по расширению подвального помещения. Президент страны приказал проверить состояние всех зданий, находящихся в районе обрушения.

# Обрушение дома

Другие новости рубрики

Все новости
В Бразилии саммит «Большой двадцатки» сопровождается протестами
19 ноября 2024 08:04

В Бразилии саммит «Большой двадцатки» сопровождается протестами

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Юту» в НХЛ
19 ноября 2024 07:58

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Юту» в НХЛ

В МИД РФ назвали последствия в случае ударов Украины по РФ ракетами Запада
19 ноября 2024 07:28

В МИД РФ назвали последствия в случае ударов Украины по РФ ракетами Запада