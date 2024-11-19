Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Юту» в НХЛ

В очередном матче НХЛ в Солт-Лейк-Сити «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Ютой» со счетом 6:2. В составе победителей шайбы забросили Дилан Строум, Ник Дауд, Брэндон Духайм, Алексей Протас и Александр Овечкин отличился дублем. Об этом пишет РИА Новости.

В составе «Юты» отличились Джек Макбейн и Ник Бьюгстад. В ходе третьего периода Овечкин травмировал нижнюю часть тела. Позднее Том Уилсон спровоцировал потасовку с Макбейном и стал ее победителем.

С 15 голами в 18 матчах Овечкин лидирует в зачете снайперов сезона и идет на втором месте в истории НХЛ с 868 голами, отставая от Уэйна Гретцки с 894. «Вашингтон» возглавляет Столичный дивизион, а «Юта» располагается на пятом месте в Центральном дивизионе.