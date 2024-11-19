В Бразилии саммит «Большой двадцатки» сопровождается протестами

В Бразилии открывшийся саммит «Большой двадцатки» встретили протестами. В Рио-де-Жанейро на улицы вышли сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они потребовали от мировых лидеров перестать бросаться словами и приложить реальные усилия для разрешения глобальных кризисов. В частности, прекратить кровопролитие в Газе и увеличить финансирование мер по смягчению последствий изменения климата.

Также люди требуют обложить повышенным налогом миллиардеров, чтобы эти средства направить на гуманитарные программы.