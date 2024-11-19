Прямой эфир

В Бразилии саммит «Большой двадцатки» сопровождается протестами

19 ноября 2024 08:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Бразилии открывшийся саммит «Большой двадцатки» встретили протестами. В Рио-де-Жанейро на улицы вышли сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии саммит «Большой двадцатки» сопровождается протестами-2

Они потребовали от мировых лидеров перестать бросаться словами и приложить реальные усилия для разрешения глобальных кризисов. В частности, прекратить кровопролитие в Газе и увеличить финансирование мер по смягчению последствий изменения климата. 

Также люди требуют обложить повышенным налогом миллиардеров, чтобы эти средства направить на гуманитарные программы. 

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Юту» в НХЛ
19 ноября 2024 07:58

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Юту» в НХЛ

В МИД РФ назвали последствия в случае ударов Украины по РФ ракетами Запада
19 ноября 2024 07:28

В МИД РФ назвали последствия в случае ударов Украины по РФ ракетами Запада

Власти Индии ввели запрет на въезд грузовиков в Нью Дели из-за загрязнения воздуха
19 ноября 2024 07:26

Власти Индии ввели запрет на въезд грузовиков в Нью Дели из-за загрязнения воздуха