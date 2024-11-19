В МИД РФ назвали последствия в случае ударов Украины по РФ ракетами Запада

Россия готова адекватно и ощутимо отреагировать на удары ракетами дальнего радиуса действия по своей территории. Применение Киевом такого оружия в корне изменит природу конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

По ее словам, подобные действия будут означать прямое участие США и их стран-союзников в боевых действиях против Российской Федерации. Также Захарова особо подчеркнула, что никакое «чудо-оружие» не сможет изменить ход конфликта, и привела слова Владимира Путина о том, что Украина не сможет осуществить подобные удары без помощи НАТО.