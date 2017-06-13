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Количество жертв аварии автобуса в Забайкалье возросло до 14, около 20 – в реанимации

13 июня 2017 07:24
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Новости России. В России растет число жертв аварии с пассажирским автобусом. В списках погибших уже 14 человек. Около 20 – в реанимации, в том числе ребенок. Медики продолжают бороться за их жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество жертв аварии автобуса в Забайкалье возросло до 14, около 20 – в реанимации-1

Трагедия произошла в ночь на понедельник в Забайкалье. Автобус, в котором находилось более 50 православных паломников, съехал в кювет и перевернулся. По факту аварии возбуждено уголовное дело. 13 июня в Забайкалье день траура по погибшим.

# Авария в России # Авария автобуса

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