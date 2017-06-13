Количество жертв аварии автобуса в Забайкалье возросло до 14, около 20 – в реанимации

Новости России. В России растет число жертв аварии с пассажирским автобусом. В списках погибших уже 14 человек. Около 20 – в реанимации, в том числе ребенок. Медики продолжают бороться за их жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.