Бомба, спрятанная в коробке, взорвалась в университете Южной Кореи: пострадал один человек

Новости Южной Кореи. В университете Сеула в Южной Корее прогремел взрыв. Пострадал профессор инженерного факультета. Он получил ранения, ожоги и госпитализирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрывное устройство было спрятано в коробке. Оно сработало, когда профессор начал ее открывать. На месте ЧП работают полицейские, отряд спецназначения. Не исключена версия теракта.