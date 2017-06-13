Прямой эфир

Бомба, спрятанная в коробке, взорвалась в университете Южной Кореи: пострадал один человек

13 июня 2017 07:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Южной Кореи. В университете Сеула в Южной Корее прогремел взрыв. Пострадал профессор инженерного факультета. Он получил ранения, ожоги и госпитализирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бомба, спрятанная в коробке, взорвалась в университете Южной Кореи: пострадал один человек-1

Взрывное устройство было спрятано в коробке. Оно сработало, когда профессор начал ее открывать. На месте ЧП работают полицейские, отряд спецназначения. Не исключена версия теракта.

# Взрыв

Другие новости рубрики

Все новости
Во Львове могут объявить чрезвычайную экологическую ситуацию из-за скопившихся на улицах отходов
13 июня 2017 07:13

Во Львове могут объявить чрезвычайную экологическую ситуацию из-за скопившихся на улицах отходов

Генпрокуратуры Вашингтона и штата Мэриленд подают в суд на президента США за нарушение Конституции
12 июня 2017 12:51

Генпрокуратуры Вашингтона и штата Мэриленд подают в суд на президента США за нарушение Конституции

День России отмечается 12 июня, поздравления президенту страны направил Александр Лукашенко
12 июня 2017 10:30

День России отмечается 12 июня, поздравления президенту страны направил Александр Лукашенко