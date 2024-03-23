Соболенко начала с победы на престижном турнире в США

На теннисном турнире WTA 1000 в Майами белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая занимает вторую позицию в мировом рейтинге, одержала победу над испанкой Паулой Бадосой. Об этом пишет РИА Новости.

Матч закончился со счетом 6:4, 6:3 в пользу Соболенко, которая не участвовала в матче первого раунда. В мировом рейтинге Бадоса занимает 80-е место. Матч на корте длился 1 час 23 минуты.

Ранее стала известна новость о самоубийстве в США бывшего хоккеиста национальной сборной Беларуси Константина Кольцова. Соболенко, ранее состоявшая в отношениях с Кольцовым, не стала отказываться от участия в турнире, но от общения с прессой отказалась. Она дала себе дополнительный день отдыха и вышла на матч в черном, как и соперница. В следующем раунде Соболенко сыграет с украинкой Ангелиной Калининой.