В чём особенность саммита ШОС в 2025-м? Рассказал бывший генсек Организации

Саммит Шанхайской организации сотрудничества – одно из важнейших событий нынешней недели – уже в воскресенье начнется в китайском Тяньцзине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш Президент получил от председателя КНР Си Цзиньпина личное приглашение на саммит и на парад Победы в Пекине. К политическому событию планетарного масштаба все готово.

Освещать его будут 3 тысячи журналистов. За годы своего существования из организации регионального сотрудничества ШОС превратился в важную платформу для международного диалога и глобального управления. А по мнению экспертов, предстоящий форум выведет объединение на новый этап высококачественного развития.

Болат Нургалиев, генсек ШОС (2007-2009), председатель правления Института внешнеполитических исследований при МИД Казахстана:

Особенность предстоящей встречи в Тяньцзине состоит в том, что она будет проходить под представительством китайской стороны. Это канун серебряного юбилея Организации. В 2026 году ШОС будет отмечать свое 25-летие. Это крупнейшее событие, поскольку это возможность не только оценить сделанное за прошедшее время после предыдущего саммита, но и определить перспективы дальнейшей работы в рамках Организации.

В повестке саммита важнейшие документы: Тяньцзиньская декларация, а также стратегия ШОС до 2025 года. Их намерены подписать главы государств.