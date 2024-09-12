Количество банкротств в США достигло 4-летнего максимума

В США прошли президентские дебаты – кому отдали предпочтение американцы?

90 минут словесного поединка. В левом углу ринга республиканец Трамп, бессменный лидер своей партии. В правом – Харрис, представитель демократов, сменившая в гонке Джо Байдена. Претенденты на главное кресло в Белом доме встретились менее чем за два месяца до выборов, назначенных на 5 ноября.