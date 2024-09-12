Количество банкротств в США достигло 4-летнего максимума

В США количество банкротств достигло четырехлетнего максимума. Об этом сообщило крупнейшее американское финансовое агентство. С начала года о своей неплатежеспособности заявили 452 компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В США количество банкротств достигло четырехлетнего максимума. Об этом сообщило крупнейшее американское финансовое агентство. С начала года о своей неплатежеспособности заявили 452 компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только в августе несостоятельными стали 63 фирмы. Среди них три крупнейших предприятия, у которых сумма долга превысила миллиард долларов. По мнению авторов отчета, это следствие серьезных экономических проблем, в числе которых высокие процентные ставки и геополитическая неопределенность.