Кольцо Тупака Шакура продали на аукционе за более чем миллион долларов

Новости Великобритании. Кольцо рэп-исполнителя Тупака Шакура ушло с молотка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Покупатель заплатил за золотой аксессуар более миллиона долларов. Хотя стартовая цена лота была втрое меньше. Кольцо в виде короны с рубинами и бриллиантами изготовили в середине 1990-х по заказу певца. На внутренней стороне есть надпись в честь помолвки.

Кассандра Хаттон, руководитель отдела науки и культуры:

Тупак разработал это кольцо сам. А его крестная мать летала несколько раз к дизайнеру, чтобы убедиться, что кольцо выглядит именно так, как надо. И эта корона его идея.