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Кольцо Тупака Шакура продали на аукционе за более чем миллион долларов

28 июля 2023 14:28
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Новости Великобритании. Кольцо рэп-исполнителя Тупака Шакура ушло с молотка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покупатель заплатил за золотой аксессуар более миллиона долларов. Хотя стартовая цена лота была втрое меньше. Кольцо в виде короны с рубинами и бриллиантами изготовили в середине 1990-х по заказу певца. На внутренней стороне есть надпись в честь помолвки.

Кольцо Тупака Шакура продали на аукционе за более чем миллион долларов-1

Кассандра Хаттон, руководитель отдела науки и культуры:
Тупак разработал это кольцо сам. А его крестная мать летала несколько раз к дизайнеру, чтобы убедиться, что кольцо выглядит именно так, как надо. И эта корона его идея.

Кольцо Тупака Шакура продали на аукционе за более чем миллион долларов-4

Дизайн изделия имеет отсылку к Средневековью, напоминая короны европейских правителей той эпохи. Мастера работали над созданием кольца в течение нескольких месяцев.

# Аукционы # Новости Великобритании # Фотофакт

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