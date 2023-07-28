Кольцо Тупака Шакура продали на аукционе за более чем миллион долларов
Новости Великобритании. Кольцо рэп-исполнителя Тупака Шакура ушло с молотка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Покупатель заплатил за золотой аксессуар более миллиона долларов. Хотя стартовая цена лота была втрое меньше. Кольцо в виде короны с рубинами и бриллиантами изготовили в середине 1990-х по заказу певца. На внутренней стороне есть надпись в честь помолвки.
Кассандра Хаттон, руководитель отдела науки и культуры:
Тупак разработал это кольцо сам. А его крестная мать летала несколько раз к дизайнеру, чтобы убедиться, что кольцо выглядит именно так, как надо. И эта корона его идея.
Дизайн изделия имеет отсылку к Средневековью, напоминая короны европейских правителей той эпохи. Мастера работали над созданием кольца в течение нескольких месяцев.