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Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества в Украине на 25 декабря

28 июля 2023 13:07
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В соответствии с данными на сайте Верховной рады Украины, президент страны Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества в стране на 25 декабря, пишет РИА Новости.

Как указано в законопроекте, этот документ был возвращен с подписью от президента Украины 28 июля 2023 года. Проект о переносе празднования Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины был одобрен Верховной радой 14 июля текущего года.

Также стоит отметить, что Православная церковь Украины (ПЦУ) ранее приняла решение перейти на новоюлианский календарь. В результате этих нововведений будут перемещены и другие праздники: например, Покров Богородицы теперь будут праздновать 1 октября вместо 14-го числа, а Крещение – 6 января, а не 19-го. Однако это не затронет даты Пасхи, Троицы и связанных с ними праздников.

# Рождество

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