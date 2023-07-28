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НАТО планирует построить новый военный объект в польском Жешуве

28 июля 2023 14:02
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НАТО собирается строить новый объект в городе Жешув (Польша). По информации газеты Globe and Mail, этот объект будет использоваться в качестве технического обслуживания в партнерстве с США, Великобританией и Канадой, сообщает РИА Новости.

Канадский представитель подтвердил эти намерения, но при этом отметил, что существенного военного присутствия канадской стороны там не планируется.

По данным источников издания, объект, вероятно, будет использоваться как ремонтно-логистический комплекс, а не как крупномасштабная военная база. Основной задачей центра будет ремонт украинских танков и другой бронетехники. В то же время отмечается, что канадские военнослужащие и их семьи не будут оставаться в Жешуве на длительный срок.

# Международная политика

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