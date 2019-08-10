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Пятое испытание за две недели: КНДР произвела запуск двух ракет

10 августа 2019 18:41
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Новости КНДР. КНДР произвела запуск двух ракет. Это уже пятое испытание за две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятое испытание за две недели: КНДР произвела запуск двух ракет-1

Пятое испытание за две недели: КНДР произвела запуск двух ракет-3

В Сеуле считают, что эти запуски – выражение недовольства Пхеньяна по поводу совместных военных учений США и Южной Кореи, которые стартовали 5 августа. В Вашингтоне обещали внимательно следить за ситуацией и напомнили, что Совет безопасности ООН запрещает Пхеньяну разработку и запуски баллистических ракет.

В ответ власти Северной Кореи заявили, что устали от постоянного давления и готовы дать жесткий ответ Вашингтону и Сеулу. Несмотря на протесты Пхеньяна, они все же проводят совместные военные учения, которые КНДР воспринимает как угрозу в свой адрес.

Пятое испытание за две недели: КНДР произвела запуск двух ракет-6

# Международная политика # Фотофакт

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