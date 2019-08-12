В Индии из-за наводнения погибли почти 150 человек, сотни тысяч жителей эвакуированы

Новости Индии. В Индии почти 150 человек стали жертвами сильных ливней. Несколько сотен тысяч местных жителей эвакуировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжительные дожди и наводнения накрыли юг страны. Наибольшие потери понес штат Керала – там погибли около 70 человек, 160 тысяч вынуждены были покинуть свои дома.

Непогода привела к закрытию международного аэропорта Кочин. По прогнозам синоптиков, осадки будут идти по меньшей мере еще два дня.