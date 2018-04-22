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КНДР объявила о прекращении ядерных испытаний

22 апреля 2018 19:03
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Новости мира. Международная новость, вселяющая надежду. Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что страна останавливает ядерные и ракетные испытания, а полигон на севере государства прекращает работу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

КНДР объявила о прекращении ядерных испытаний-1

Решение принял центральный комитет правящей партии Северной Кореи.

Напомним, в 2017 году КНДР произвела несколько ракетных запусков. Последний состоялся в ноябре. Реакция мирового сообщества была самая что ни на есть негативная.

КНДР объявила о прекращении ядерных испытаний-4

Проблески надежды появились еще накануне Олимпиады в Пхёнчхане, когда удалось договориться о возможной встрече лидеров двух Корей. И вот благие намерения Ким Чен Ын готовится подтвердить реальными действиями.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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