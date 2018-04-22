КНДР объявила о прекращении ядерных испытаний

Новости мира. Международная новость, вселяющая надежду. Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что страна останавливает ядерные и ракетные испытания, а полигон на севере государства прекращает работу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Решение принял центральный комитет правящей партии Северной Кореи. Напомним, в 2017 году КНДР произвела несколько ракетных запусков. Последний состоялся в ноябре. Реакция мирового сообщества была самая что ни на есть негативная.