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Климат почти 80 % крупных городов Земли может поменяться к 2050 году

12 июля 2019 06:54
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К 2050 году почти 80 % крупных городов Земли могут поменять климат. Произойдет это из-за глобального потепления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Швейцарские ученые изучили погодные условия 520 крупнейших городов мира по 19 критериям.

Климат почти 80 % крупных городов Земли может поменяться к 2050 году-1

Параметры отражают колебания температуры и количество осадков. В результате исследования климатологи пришли к следующим выводам: через 30 лет в Европе станет теплее: летом на 3,5 градуса, зимой – почти на 5.

Погода в городах Северного полушария будет похожа на погоду городов, расположенных на тысячу километров ближе к экватору. К примеру, климат Лондона будет похож на климат Барселоны, Париж ожидает австралийская жара, а в Москве станет так же жарко, как в Софии.

Климат почти 80 % крупных городов Земли может поменяться к 2050 году-4

# Погода # Фотофакт

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