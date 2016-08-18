Третий взрыв прогремел в Турции

Новости Турции. Третий за сутки взрыв прогремел на востоке Турции. Сообщается, что погибли трое военных и девять человек при исполнении получили ранения различной степени тяжести.

По предварительной информации, машина с бомбой внутри подорвалась у ворот армейской базы. Ранее по идентичному сценарию прогремело два взрыва в других городах восточной Турции. И в каждом из случаев погибло по три человека – преимущественно это люди в погонах. Еще свыше двухсот пятидесяти пострадавших обратились за медицинской помощью. Полиция ведет расследование.

Сообщается, что к терактам причастна рабочая партия Курдистана. Впрочем, сама организация пока не прокомментировала нападения на турецкие города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.